رياضة | بدون مشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر بدون مشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن نادي أولمبياكوس اليوناني من التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على حساب فريق أف سي أومونيا نيقوسيا القبرصي، وذلك بعد التعادل سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.

ولم يشارك أحمد حسن كوكا في المباراة مع أولمبياكوس، ولم يمنحه بيدور مارتينيز فرصة لمشاركته في المباراة واكتفى بتواجده على دكة الاحتياط.

وبعد تعادل الفريقين سلبيًا، تأهل الفريق اليوناني لدور المجموعات من دوري الأبطال مستغلا تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب.

يذكر أن كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أولمبياكوس بهدفين دور رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ملعب كارايسكاكيس.