رياضة | مورينيو يشكو ويعلق على اللحاق بـ"داير" في دورة المياه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو يشكو ويعلق على اللحاق بـ"داير" في دورة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاجأ المتابعون للقاء توتنهام وتشيلسي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بترك مدرب الأول جوزيه مورينيو للملعب، وذهابه لغرفة خلع الملابس مباشرة، قبل عودته بعد ذلك بدقيقتين.

أوضحت الصحف الإنجليزية: "إيريك داير اضطر للذهاب إلى دورة المياه، وحاول مورينيو اللحاق به، ولم يعد للملعب إلا مع لاعب الفريق".

وعن الواقعة علق مورينيو وفقاً لصحيفة ميرور الإنجليزية: "داير كان عليه أن يذهب، ربما يكون هذا أمراً طبيعياً عندما تكون مصاب بالجفاف كلياً".

Advertisements

وأكمل: "كنت أعلم أنه يجب أن يذهب، لكنني حاولت ممارسة بعض الضغط عليه لاستعادته في الوقت المتبقي من اللقاء".

أما إيريك داير علق على الواقعة قائلاً: "جوزيه لم يكن سعيداً، ولكن لم يكن في يدي أي شيء أستطيع فعله، إنه نداء الطبيعة".

ووجد توتنهام نفسه مضطراً لخوض ثلاث مباريات تقريباً في الأسبوع الواحد، في ظل المشاركة في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي، إلى جانب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الرابطة.

وقال مورينيو بعد فوز توتنهام على تشيلسي بركلات الترجيح في كأس الرابطة: "أتمنى أن يتحصل مدربو المنتخبات الوطنية على المعلومات، ويدركون عدد دقائق مشاركة لاعبي توتنهام هذا الأسبوع".

وأضاف: "أتمنى اهتمامهم باللاعبين وحمايتهم، لأن لاعبي توتنهام خاضوا هذا الأسبوع عدداً ضخماً من الدقائق، وهذا خطير جداً".