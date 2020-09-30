شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة الأهلي أمام الترسانة بكأس مصر.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الترسانة، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ 16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس مصر.

ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، فيما يتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة ON Time Sports 1 HD.