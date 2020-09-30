شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير»: 3 خيارات أمام الأهلي لتولي تدريب الفريق.. والمدرب الأقرب مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير إن إدارة النادي الأهلي تدرس حاليًا 3 اختيارات لخلافة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، المنتظر رحيله خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أحد المدربين مؤكدًا أنه الأقرب لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء.

وقال «شوبير»، خلال برنامجه «ملعب ONTIME»، على قناة «أون تايم سبورتس»، إن الأهلي يفاوض مدربًا أفريقيًا من أجل تولي القيادة الفنية للفريق، مشيرًا إلى علمه بوجود المفاوضات دون وجود معلومة لديه بالاسم، إلا أنه يرجح أن يكون المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إذ يتمتع بالخبرة والمعرفة على المستوى الأفريقي وحقق نجاحات على مستوى القارة ويعتبر أحد أبرز مدربيها، فيما شدد على أن الاسم الأفريقي هو المرشح الأقوى والأبرز لخلافة «فايلر»، إذ سيكون أمرًا جديدًا على الملاعب المصرية.

وأضاف الإعلامي أن الخيار الثاني أمام الأهلي هو التعاقد مع مدير فني أوروبي إما من التشيك أو هولندا أو البرتغال، لافتًا إلى وجود خيار المدرب المحلي، إلا أنه تراجع بقوة، فيما كان محصورًا بين اسمين فقط هما محمد يوسف وعماد النحاس، لكن الأهلي لم يتحدث معهما.

ونفى «شوبير» طرح اسم الثنائي التونسي نبيل معلول وفوزي البنزرتي على طاولة النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر، كما أكد أيضًا عدم طرح اسم المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء مانويل جوزيه.