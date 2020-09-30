بايرن ميونخ يتطلع لتحقيق «الخماسية» في مواجهة دورتموند بالسوبر الألماني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم «بوندزليجا» وكأس ألمانيا، نظيره ووصيف الدوري بروسيا دورتموند، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، على لقب كأس السوبر الألماني.
تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، ولم تعلن أي قناة تليفزيونية عربية عن إذاعة اللقاء المرتقب حتى الآن.
ويتطلع بايرن ميونخ لتحقيق الخماسية هذا العام، حيث سبق وأن توج بالثنائية المحلية بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، وكأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على إشبيلية الإسباني.
الفريق البافاري هو الأكثر تتويجًا بلقب السوبر برصيد 7 ألقاب، فيما يأتي دورتموند خلفه مباشرة بـ 6 ألقاب، آخرهم مواجهة الفريقين في السوبر الماضي على ملعب سيجنال إيدونا بارك، والتي انتهت بفوز أسود الفيستيفال بنتيجة 2-0.
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