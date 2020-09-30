شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يكشف حقيقة عودة مانويل جوزيه لتدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة عودة البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، لتدريب القلعة الحمراء خلفًا للسويسري رينيه فايلر، الذي ينتظر رحيله خلال الأيام المقبلة.

وقال «شوبير»، خلال برنامجه «ملعب ON Time» على قناة «أون تايم سبورتس» إن اسم مانويل جوزيه ليس مطروحًا لدى النادي الأهلي نهائيًا، مضيفًا أنه أفضل مدرب تولى قيادة الفريق في العصر الحديث لكنه اعتزل التدريب بالفعل.

وأضاف: «هو بيطلع في التحليل كدة في اللذيذ لكن خلاص هو اعتزل التدريب والقصة بالنسبة له بقت صعبة جدًا».

وينتظر أن يرحل السويسري رينيه فايلر عن الأهلي خلال الأيام المقبلة بعدما وصلت المفاوضات بين محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط بالنادي، مع أحمد يحيى وكيل أعمال السويسري، إلى طريق مسدود، حيث رفض المدرب السويسري جميع محاولات الأهلي في الإبقاء عليه.

ويبحث الأهلي حاليًا عن خليفة لـ«فايلر» من أجل قيادة الأهلي في المرحلة الصعبة المقبلة، خاصة مع اقتراب مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، خلال شهر أكتوبر القادم.

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