شكرا لقرائتكم غدا.. الأهلي يوجه الشكر لفايلر ويعلن المدرب الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في إجتماعه المُرتقب المُقرر له العاشرة من صباح غداً ، الخميس، رحيل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي وتعيين مدرب جنبي أخر يتم الإنتهاء من كافة تفاصيل التعاقد معه خلال الساعات الحالية بعدما شهدت الأيام الماضية أنباء قوية حول مصير المدير الفني الحالي للفريق ما بين إستمرار أو رحيل أو بقاء مؤقت لحين إنتهاء مشوار الفريق في بطولة أفريقيا.

Advertisements

وتقرر أن يطرح محمود الخطيب رئيس الاهلي خلال إجتماع اليوم كافة المفاوضات والمناقشات التى شهدتها الأيام الماضية مع فايلر للإبقاء عليه وطلبات المدرب السويسري للبقاء والتى رفضها الخطيب تماماً كما سيطرح رئيس الاهلي مشاوراته مع لجنة التخطيط خلال الأيام الماضية والمفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي قبل أن يتم الأتفاق مع أحدهم.

وفتح الخطيب طوال الأيام الماضية خط إتصالات ساخن وكذلك إجتماعات مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وكذلك مع أمير توفيق مدير التعاقدات من أجل التشاور بشأن ملف فايلر الذي إنتهت علاقته بالاهلي وإعلان المدرب الجديد.