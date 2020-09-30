شكرا لقرائتكم شوبير: الأهلى يكشف خليفة فايلر الجمعة أو السبت وفشل صفقة يوسف البلايلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، عن أن صفقة انتقال الجزائرى يوسف البلايلى للقلعة الحمراء أصبحت مستحيلة للطلبات المادية المغالى فيها من اللاعب، مشيراً إلى أن المارد الأحمر سوف يعلن عن هوية مدربه الاجنبى الجديد الجمعة أو السبت المقبلين بعد حسم قرار رحيل فايلر بشكل نهائى ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"اجتماع مجلس الاهلى صباح الخميس سوف يعلن خلاله رحيل فايلر عن القلعة الحمراء وتوجيه الشكر له ".

وتابع شوبير:" القرار النهائى حسم ، فايلر تأخر فى الرد على مسئولى الاهلى وهذا أغضب محمود الخطيب كثيراً ، خاصة أن الخطيب يرى أن الاهلى تعامل بطريقة محترمة للغاية مع فايلر ولم يكن يتوقع أن يرد المدرب السويسرى الجميل للأهلى بهذه الصورة ".

وأكمل شوبير :"الاهلى سوف يكشف هوية مدربه الأجنبى الجديد الجمعة أو السبت ، وسيكون مدرب جديد لم يسبق له العمل فى مصر من قبل وعارف كل كبيرة وصغيرة عن الاهلى من خلال التقارير التى كانت ترسل له بصفة دورية ، موسيمانى مدرب صن دوانز فى الصورة ولكن توقعاتى الشخصية تؤكد أنه لن يكون خليفة فايلر ، وتبقى مفاجأت اللحظات الأخيرة واردة بقوة فى هذا الملف".

Advertisements

وعن انضمام يوسف البلايلى للأهلى قال شوبير:" اللاعب عقده انتهى فى السعودية وهناك رغبة جادة من الاهلى لضمه ومفاوضات مستمرة ولكن يوسف طلب الحصول على 3 مليون دولار وهذا رقم يستحيل أن يدفعه الاهلى ، أكبر عقد فى الاهلى هو على معلول ويتقاضى مليون دولار والنادى لديه سقف فى التعاقدات لن يتخطاه مهما حدث منعاً لحدوث فتنة فى صفوف الفريق ، فهل يوافق اللاعب على تقليل مطالبه المادية ، أعتقد صعب".

أبلغ مسئولو النادي الأهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بفسخ العقد بين الطرفين بعد غدٍ، الخميس، في الأول من أكتوبر المقبل وهي المدة المُحددة بين الطرفين لتجديد العقد أو فسخه دون شرط جزائي، وأفادت مصادر بأن إدارة الأهلي أبلغت فايلر منذ قليل بعدم بقائه مع الفريق ورحيله عقب مباراة الترسانة في الكأس، وأكد مسئولو الأهلي لفايلر أنه تم التراجع عن فكرة تجديد عقده لمدة شهر لقيادة الفريق في البطولة الأفريقية مع الاكتفاء بفترة قيادته السابقة للفريق.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا اليوم الأربعاء بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة أنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.