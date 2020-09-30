شكرا لقرائتكم محمد بيومي: الزمالك سحب ملف نادي القرن من اتحاد الكرة بعد تقديمه بساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد بيومي محامي نادي الزمالك السابق في ملف نادي القرن، أن النادي الأبيض أرسل بالفعل ملف نادي القرن إلي اتحاد الكرة منذ فترة لإرساله إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" وكذلك المحكمة الرياضية الدولية قبل أن تقوم إدارة النادي بسحب الملف بعدها بساعات ، بداعي عرض الملف علي خبير إيطالي قبل تسليمه وهو ما تسبب في اعتذاره عّن استكمال المهمة مع البيت الأبيض.

وقال بيومي في تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة عبر أثير الشباب والرياضة ، أنه كان قد اتفق مع إدارة الزمالك علي عدم تدخل أي أطراف خارجية في عمله وبعد قرار الاستعانة بخبير إيطالي اعتذر عن استكمال المهمة ، معلقا:" ملف نادي القرن انتهي علي مسئوليتي ولن تقوم له قائمة مرة أخري " .

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على الجانب الأخر ، وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه بمقر النادي بالجزيرة، على إقامة احتفالية كبيرة، بالتعاون مع شركة «برزنتيشين» الراعية للنادي الأهلي، بمناسبة مرور 20 عامًا على حصول الأهلي على لقب نادي القرن من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأسند مجلس الأهلي لمحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والدكتور سعد شلبي، مستشار المجلس للتسويق والاستثمار، تنسيق الملف التنظيمي للاحتفالية بالتعاون مع منتصر النبراوى رئيس مجلس إدارة شركة «برزنتيشين» ونائبه زكى عبد الحميد، وعمرو وهبي، المدير التنفيذي للشركة الراعية.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تحديد يومي الجمعة والسبت الموافقين 27 و28 نوفمبر المقبل، موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية العادية في اجتماعها الأول، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للسنة المنقضية.