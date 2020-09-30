شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: إقامة مباراة السوبر المحلى بين الدورين فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة مباراة السوبر المحلى لهذا الموسم بين بطل الدورى وكذلك بطل كأس مصر بين الدورين فى الموسم الكروى الجديد 2020 -2021، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنهم نجحوا فى إنهاء مباريات السوبر المحلى المتأخرة والمؤجلة من المواسم الماضية، ويتبقى مباراة السوبر المحلى للموسم الحالى وستتم إقامته بين الدورين فى الموسم الكروى الجديد، وأوضح مسئولو الجبلاية أن بطل كأس مصر لم يتحدد حتى الأن فى ظل غموض موعد المباراة النهائية لكأس مصر حيث من المرجح أن تقام أواخر نوفمير المقبل، كما سينطلق الموسم الجديد أول أغسطس وبالتالى لن يكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباراة السوبر قبل انطلاق الموسم الجديد، لذا ستتم إقامتها بين الدورين فى الموسم الجديد كما هو معمول فى العديد من دول العالم كما حدث فى مصر ايضا من قبل.

من ناحية أخرى، استعجلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لإرسال النسخة النهائية للائحة النظام الأساسى بالجبلاية لإرسالها للأندية حتى يتم مناقشتها قبل الدعوة لجمعية عمومية طارئة لاعتمادها وفقا لخارطة الطريق الموضوعة.

وشهدت اجتماعات اللجنة الخماسية ومندوبى الفيفا مؤخرا مطالبة الجبلاية بإرسال اللائحة لإرسالها إلى الأندية التى تهاجم الاتحاد لتأخره فى إرسال اللائحة لهم، وقال مسئولو اللجنة الخماسية لمندوبى الفيفا حرفيا، "أين اللائحة.. الأندية هاجمتنا وكلت وشنا"..وفى المقابل، وعد مندوبو الفيفا اتحاد الكرة بسرعة إرسال اللائحة خلال أيام تمهيدا لإرسالها إلى الأندية للاطلاع عليها تمهيدا لعقد اجتماع جمعية عمومية واعتمادها بصفة رسمية.