شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الاربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بعد الراحة التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب انتهاء مباراة الاسماعيلى ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة الاسماعيلى التى أقيمت عصر الاثنين على جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الطلائع بهدف دون رد فى الوقت القاتل، ومن المقرر أن يبدأ الطلائع الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندرى والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاحد المقبل على استاد الاسكندرية فى الجولة 31 للمسابقة .

فى شأن أخر، اقترب حسين السيد "مارسيلو"، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، من الانتقال لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا.

Advertisements

وفى وقت سابق، تحدث حسين السيد لاعب النادى الأهلى عن أنباء توقيعه لبيراميدز، وقال مارسيلو فى تصريحات لبرنامج أون تايم سبورت، "لم أوقع لبيراميدز، هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.. رفضت عرضاً من الزمالك فى وقت سابق رغم أنه كان مغرياً".

وأضاف حسين السيد أن عقده مع الأهلى ممتد لموسمين معلناً انتظامه فى تدريبات الأهلى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أنه ينتظر تحديد مستقبله، وفجر حسين السيد مفاجأة بتأكيده أنه حصل على 4 آلاف دولار من الصفاقسى فى 6 أشهر وأنه لم يتمكن من الخروج بهم من المطار وتركهم لأحد أصدقائه.

وأشار مارسيلو إلى أنه تلقى عرضا من الزمالك بأضعاف ما قدمه الأهلى إلا أنه رفضه بسبب توقيعه للقلعة الحمراء، قائلا، "رفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتى فى البقاء بالأهلى، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد، وتربطنى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور"