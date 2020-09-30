شكرا لقرائتكم أخر طلبات فايلر..طبيب نفسي وإبعاد لجنة التخطيط والأهلي: الباب يفوّت جمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طلب من إدارة النادي تعيين طبيب نفسي للفريق كما أوصى بعدم تدخل لجنة التخطيط للكرة في أموره الفنية وعدم التحدث معه في شئون الفريق سواء فيما يتعلق بالتشكيل أو مشاركة لاعب و إستبعاد أخر أو طريقة اللعب وغيرها من التدخلات الفنية التى أقدمت عليها اللجنة مؤخراً.

وانتهت علاقة فايلر بالاهلي حيث سيرحل المدرب السويسري عقب مباراة الفريق أمام الترسانة مساء اليوم ،الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر لعدم الإتفاق بين الطرفين حول بعض البنود التى أراد المدرب السويسري تعديلها في العقد الموقع بين الطرفين منذ فترة.

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وقال مصدر لـ"الخليج 365" أن فايلر إشترط خلال الفترة الماضية على إدارة الاهلي السفر كل شهرين خمسة أيام إلى بلاده وزيادة راتبه وراتب جهازه المعاون والحصول على مكافآة الدوري ( 450 ألف دولار تقريباً) ، كما طلب فايلر إجراء تعديلات في الجهاز الطبي للفريق وفوق كل هذا طلب المدير الفني تعيين أخصائي نفسي للفريق وكانت أخر طلباته أيضاً عدم تدخل لجنة التخطيط في أمور الفريق الفنية بعدما عقدت معه اللجنة عدة جلسات الفترة الأخيرة وتحدثت معه عن أمور فنية وطريقة اللعب وتوظيف اللاعبين وهو ما وصفه فايلر بالغير مقبول.

وأوضح المصدر أن الاهلي رفض طلبات فايلر تماماً وأعلن أنه سيرحل في المدة المُحددة بين الطرفين لفسخ العقد دون شروط جزائية من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري.