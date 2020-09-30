شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 6 مواهب تتلألأ فى موسم كورونا خارج "جنة" الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موسم استثنائى، تألق الكثير من نجوم الدورى المصرى، فى الكثير من الفرق بعيدًا عن الأهلى والزمالك، استحقوا الإشادة بما قدموه خلال الموسم الجارى رغم الظروف الصعبة وتوقف النشاط لفترة طويلة قبل أن تعود فى فترة زمنية قصيرة وسط ضغوط كبيرة، وجاء على رأسهم محمد شريف صانع ألعاب إنبى وعبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، وسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، وناصر ماهر صانع ألعاب سموحة، وكريم طارق صانع ألعاب الطلائع، محمد إبراهيم صانع ألعاب المقاصة.

واستطاع محمد شريف صانع ألعاب الأهلى المعار إلى إنبى، أن يقدم أوراق اعتماده إلى جماهير الأهلى خلال فترة تواجده فى إنبى بعد الأداء المميز الذى قدمه على مدار المباريات الماضية، ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً مع الفريق البترولى وباتت عودته إلى الأهلى مسألة وقت.

بينما نجح سيف الجزيرى مهاجم المقاولون العرب أن يقبت تفوقه فى خط الهجوم بعدما سجل 11 هدفاً مع ذئاب الجبل أهلته إلى تلقى استعداء بالانضمام إلى منتخب تونس فى المعسكر المقبل.

فيما دجل كريم طارق فى دائرة صراع الأهلى والزمالك خلال الميركاتو المقبل بعد تألقه مع الطلائع فى مركز الجناح.

أما عبد الله السعيد فقد أثبت أن العمر مجرد رقم واستطاع صاحب الـ 35 عاماً أن يتألق مع بيراميدز ويعتلى صدارة هدافى الدورى برصيد 16 هدفاً متفوقاً على الجميع.

وأصبح محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة على بعد خطوت من العودة إلى أندية القمة ولكن هذه المرة عبر بوابات النادى الأهلى، بعدما أعاد اكتشاف نفسه خلال الدور الثانى مع أبناء الفيوم.

وشهد دورى كورونا تألقاً واضحاُ من ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى المعار إلى سموحة ليدخل أكثر من نادى فى صراع على اللاعب ففى الوقت الذى يرغب سموحة فى الإبقاء على ناصر يدرس الأهلى عودته ويطمح المقاولون فى استعارته مقابل صفقة طاهر محمد طاهر فى الأهلى.

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