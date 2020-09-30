هل يكمل فايلر "مفاجأت الأهلاوية" فى زمن الكورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تنتهى علاقة السويسرى رينيه فايلر مع الاهلى بهذه السرعة التي لم يتوقعها أشد المتشائمين بالقلعة الحمراء ليكمل المدرب مسلسل المفاجأت الذى لاتنتهى حلقاته في زمن الكورونا ؟..سؤال بات يفرض نفسه على سطح الاحداث في الشارع الكروى بعد أن حددت إدارة النادى الأهلى الخميس المقبل موعداً نهائياً لإعلان موقفها من رينيه فايلر، وذلك بعد استيضاح كل الأمور وفى ضوء بنود التعاقد مع المدير الفني.

وشهدت الفترة الماضية مفاجأت بالجملة في الاهلى بدأت برحيل النجوم الكبار وتمتد لتشمل الفراق مع فايلر ونستعرضها في السطور التالية..

* رمضان صبحى

تلقت جماهير النادى الأهلى صدمة كبرى، بعدما أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمى عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحى، لاعب نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزى، والذى لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى.

صدمة الجماهير الأهلاوية ليست في إغلاق ملف الصفقة، لكن فى حقيقة أن النادي الأهلي كشف أن رمضان صبحى أبلغ الإدارة برغبته فى الانتقال إلى نادى بيراميدز، أحد المنافسين المباشرين للأهلي في السنوات الأخيرة.

وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بـ5 بطولات، بواقع بطولتين للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وتعد بطولة الدوري الحالية هي اللقب السادس في تاريخه مع القلعة الحمراء.

*حسام عاشور

فيما كانت طريقة انتهاء العلاقة بين حسام عاشور مع الأهلي بأسوأ طريقة ممكنة، بعدما كان على وشك الحصول على امتيازات عديدة مع نهاية تعاقده، عبر تمديده لموسم واحد، ثم الحصول على فرصة العمل في الكادر الفني أو الإداري أو في قناة النادي، وفرصة للمعايشة التدريبية في أحد الأندية الأوروبية، لكن كل ذلك انهار في لحظة واحدة.

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وتأزم موقف حسام عاشور مع إدارة الأهلي، بسبب طلبه المتكرر بإنهاء الأمور العالقة بين الطرفين بأسرع طريقة ممكنة، لتقرر إدارة الأهلي إغلاق باب المفاوضات، ووضع حد لمسيرة حسام عاشور مع الفريق.

رحلة حسام عاشور مع الاهلى شملت التتويج بـ 37 بطولة سابقة هي 13 لقب دوري و 3 بطولات كأس مصر وخمسة القاب لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى ولقب وحيد للكونفدرالية وعشرة ألقاب للسوبر المصرى.

*أحمد فتحى

صدمة أخرى هزت الشارع الأهلاوى، فبعد 12 عاماً من المجد والتألق بالقميص الأحمر، رفض أحمد فتحى الاستمرار مع الأهلى بداعى "سنة الحياة" ليكمل مسلسل الراحلين من الجيل الذهبى للنادى الأهلي .

حيث حاولت إدارة الأهلي تجديد تعاقد أحمد فتحي، والذي ينتهي بنهاية موسم 2019-2020، لكن الطرفان لم يتفقا على القيمة المالية للتجديد، ليقرر اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء، وينضم أيضًا إلى صفوف نادي بيراميدز، لكن اللاعب سيظل بالقميص الأحمر حتى نهاية الموسم .

وعلى مستوى الألقاب أحرز فتحى 20 بطولة مع الأحمر، بواقع 11 لقب للدوري و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .