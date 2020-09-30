شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ينهى أفراح سداسية نادى مصر استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة الاحتفالات بالفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما أمس على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، استعداداً لمواجهة النادى الأهلى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 31.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 52 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 30 جولة، حيث فاز المقاولون فى 15 مباراة وتعادلوا فى 7 مباريات وخسروا 8 وسجل لاعبو المقاولون 41 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 آخرين.

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وقرر مسئولو المقاولون العرب غلق جميع الملفات العالقة مؤقتاً من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين فى المباريات، وعدم تشتيتهم لتحقيق الهدف المحدد منذ بداية الموسم لقلعة ذئاب الجبل، وهو حسم التواجد داخل المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

من جانبه طالب المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى الأخبار التى يتم تداولها بخصوص عماد النحاس، وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365": حتى الآن لم يتواصل معنا مسئول من النادى الأهلى لطلب التعاقد مع عماد النحاس كمدير فنى للفريق الأحمر خلفاً لفايلر، ونطالب وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة فيما يتم تداوله عن النحاس لأن هذا من شأنه التأثير على تركيز اللاعبين.

وواصل عادل: هذه المرحلة حاسمة وقررنا غلق جميع الملفات وأمامنا ثلاث مباريات حاسمة لتأمين المركز الرابع، والمهمة لن تكون سهلة لكننا نثق فى لاعبينا.