شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف .. أيمن عبد العزيز يحرز هدفا عالميا للزمالك فى شباك الإتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أهداف لا تنسى من ذاكرة اللاعبين بعيدا عن أنها حققت بطولة من عدمها، فتظل عالقة فى أذهان اللاعب نفسه مهما مر به الزمان ولعل هدف أيمن عبد العزيز مدافع وسط الزمالك الأسبق فى مرمى الإتحاد السكندرى عام 1999 من الأهداف هذه .

فقد قام اللاعب بالمرور من ثلاثة لاعبين من لاعبى الإتحاد السكندرى وأطلق قذيفة من حوالى 25 ياردة سكنت مرمى زعيم الثغر .

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وقال أيمن عبد العزيز لطالما أفضل التسديد على المرمى كلما سنحت لي الفرصة، لأن قدمي مضبوطة على المرمى، أصوب بدقة وقوة، لذلك معظم تسديداتي لم تخطئ الشباك".

وأضاف أيمن دائما في التدريبات كنت أتدرب على التسديد من بقاع عدة، من اليمين، من اليسار، الكرات المرتدة من الدفاع. أفضل التسديد من الحركة وليس من الثبات وهو ما حدث في هذا الهدف".

وأتم "الهدف زاد ثقتي بنفسي كثيرا وجعلني أسدد أكثر بعد ذلك في مسيرتي، هدف من الأفضل لي مع الزمالك".