شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل أول معسكر تحت قيادة باتشيكو استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة المصرى المقرر لها غدا الخميس في الجولة الـ 31 للدورى، حيث سيختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك أول قائمة له في ولايته الثانية، عقب عودته لقيادة الفريق مرة أخرى..وكان باتشيكو قد حضر مباراة الزمالك السابقة أمام طنطا من المدرجات وبدأ مهمته رسميا مع الفريق أمس الثلاثاء عقب توقيع العقود.

ومن المقرر ان يضم باتشيكو في قائمة مباراة المصرى كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد في حراسة المرمي، ومحمود علاء وحازم امام واحمد عيد ومحمود جنش وعبد الله جمعة وطارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو واشرف بن شرقي ومصطفي محمد وإسلام جابر وكاسونجو ، بينما يخضع محمد اوناجم لاختبار طبي أخير لتحديد إمكانية مشاركته في المباراة بعد اصابته في الركبة.

في نفس السياق أشاد البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين في مباراة طنطا، وكذلك التدريبات التي قادها باتشيكو.

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وأكد مصدر بالجهاز الفني ان البرتغالي أبدى اعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين في كل مركز، وهو ما يجعله مطمئن لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.

فيما أستقر باتشيكو على عودة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق للمشاركة أساسيا في مباراة المصري عقب اراحته من جانب طارق يحيي المدير الفني السابق للفريق، في مباراة طنطا، علي ان يتم الغاء سياسة الدور في حراسة المرمي.

وعن الاستعداد لمباراة الرجاء المغربى في الدور قبل النهائى لدورى أبطال افريقيا ، فأن الجهاز المعاون يحرص علي متابعة مباريات الرجاء في الدورى المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف.