12 مباراة نارية في مواجهات الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات القوية سواء كانت على المستوى المحلي أو الأفريقي إلى جانب الآسيوي والأوروبي.

البداية من مصر حيث يلتقي الأهلي منافسه الترسانة في إطار دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وفي الدوري المغربي، يواجه الوداد البيضاوي فريق أولمبيك آسفي، في المقابل يلعب مولودية وجدة ضد الرجاء البيضاوي.

ويُعد الوداد والرجاء منافسا الأهلي والزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام المواجهتين في أكتوبر المقبل.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- كأس مصر

الأهلي × الترسانة.. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري المغربي

الوداد البيضاوي × أولمبيك آسفي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس.

مولودية وجدة × الرجاء البيضاوي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة الرياضية المغربية.

- دوري أبطال آسيا

النصر × أهلي جدة .. الموعد 3:40 عصرًا .. الموعد القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

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بيروزي × باختاكور .. الموعد 7:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

- الدوري الإسباني

هويسكا × أتلتيكو مدريد .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

ريال مدريد × بلد الوليد .. الموعد 9:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري الإيطالي

بينفينتو × إنتر ميلان .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

لاتسيو × أتالانتا .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4.

- كأس كاراباو

بيرنلي × مانشستر سيتي .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

برايتون × مانشستر يونايتد .. الموعد 8:45 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

- كأس السوبر الألماني

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونيخ .. الموعد 8:30 مساءً .. القنوات الناقلة سكاي سبورت .. يورو سبورت 2.