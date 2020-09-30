شريف إكرامي يطالب اتحاد الكرة بمستند رسمي يفيد باستغناء الأهلي عنه

تلقى اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، يطلب فيه الحصول على مستند يفيد باستغناء الأهلي عن خدماته حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات مع فريقه الجديد.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن إكرامي من حقه الحصول على هذا المستند حتى يحافظ على قانونية موقفه بالمشاركة في تدريبات بيراميدز الذي أعلن تعاقده الرسمي مع الحارس الدولي قبل عدة أيام.

أكد شريف اكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز، أنه لم يتوصل لاتفاق مع مسؤولي ناديه الحالي

إلا بعد انتهاء تعاقده مع النادي الأهلي.

وقال إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، انه رفض الاتفاق مع نادي بيراميدز قبل انتهاء تعاقده مع الاهلي احتراماً للنادي الأهلي، مشيراً أن المفاوضات بدأت منذ شهر يناير الماضي.

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وأضاف إكرامي أن إعلان تعاقده مع نادي بيراميدز جاء بعد انتهاء موسمه مع الأهلي مؤكدً انه ليس هناك داع لتأجيل إعلان الصفقة.

واضاف اكرامي انه كان لديه عرض اخر من نادي سعودي و لكن لم تستكمل المفوضات بسبب توقفها لعدم استقرار الاحوال في السعودية بعد تفشي فيروس كورونا .

ورفض حارس مرمى بيراميدز الحديث عن ما حدث له داخل النادي الأهلي في الشهرين الماضيين مؤكداً أنه تفاجئ برحيله عن النادي الأهلي، كما أكد أن علاقته بالقلعة الحمراء أكبر بكثير مما حدث.

وتطرق إكرامي في حديثه عن المنافسة على حراسة مرمى بيراميدز، حيث أكد أن الأسماء الموجودة في حراسة مرمى بيراميدز ستخلق نوعاً من المنافسة القوية، مشيراً أنها في مصلحة الفريق وأنه لن يغصب في حالة عدم مشاركته بشكل أساسي مع النادي.