مؤمن زكريا يقدم الزي الجديد لمنتخب مصر

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن مؤمن زكريا لاعب الأهلي، سيقدم الزي الجديد لمنتخب مصر، المقرر الإعلان عنه بشكل رسمي من جانب الشركة الراعية للملابس يوم 5 أكتوبر المقبل.

قال المصدر، إن اتحاد الكرة اتفق مع مؤمن زكريا على الظهور في جلسة التصوير الخاصة بالزي الجديد للمنتخب الوطني، موضحًا أن الاتحاد أقدم على هذه الخطوة كنوع من الدعم

للاعب.

في سياق آخر، وجه اللاعب مؤمن زكريا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب ، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وذلك على هامش حفل تكريمه منذ أيام في مقر القلعة الحمراء.

وقال مؤمن إن الأهلي لم يتخلَّ عنه، وإن مجلس

إدارة النادي لم يتأخر لحظة عن دعمه والوقوف إلى جواره، وإن تكريمه اليوم ووجوده في بيته وبين زملائه اللاعبين تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه.كان جهاز الكرة بالفريق الأول قد حرص على تكريم مؤمن زكريا والاحتفاء به، وأحضر تورتة كبيرة مزينة بصورة اللاعب، وقام مؤمن بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط هتاف زملائه اللاعبين، الذين عبروا عن دعمهم الكامل للاعب، لتخطي ظروفه الصحية الحالية والشفاء والعودة إلى بيته من جديد.