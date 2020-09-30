رياضة | جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة. تنطلق اليوم الأربعاء 30 سبتمبر باقي منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأربع مباريات جديدة في هذه الجولة. وفيما يلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز: 1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف. 2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف. Advertisements 3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان. 4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان. 5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان. 6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان. 7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان. 8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.

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