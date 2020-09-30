رياضة | مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة الهداف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بيراميدز يقترب من حسم صفقة الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي بيراميدز بشكل كبير جدا من حسم صفقة مفاجأة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأظهر نادي بيراميدز اهتمام كبير بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم نادي سموحة هذا الصيف لتدعيم خط هجوم الفريق بلاعب مميز.

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وتواصل مسئولو بيراميدز مع حسام حسن الذي رحب بالانضمام إلى النادي ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي سموحة أولا.

وبدأ مسئولو النادي السماوي بالفعل في التفاوض مع إدارة نادي سموحة لضم حسام حسن وحتى الآن المفاوضات تسير بشكل جيد.

يذكر أن نادي سموحة كان قد أكد أنه لا يمانع في بيع حسام حسن في الميركاتو الصيفي الحالي ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.