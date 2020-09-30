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رياضة | ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يطالب بعودة ناصر ماهر إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

شدد أحمد حسام ميدو على أهمية ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة، مطالبا بضرورة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

 

وأثنى ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، على ناصر ماهر، موضحا أنه تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

 

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 وأكد أنه من الضروري عودة ناصر للأهلي خلال الفترة المقبلة، نظرا لأنه سيفيد الفريق كثيرا في مركز 10.

 

وتابع، " سوف تشتعل المنافسة بين أندية على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، لضم أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة، الذي أصبح مميزا للغاية".

 

وأوضح أن ماجد سامي سيعمل على تسويق اللاعب بالشكل الأمثل خاصة أن اللاعب يمتلك الإمكانيات لذلك.

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