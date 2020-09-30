شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صرف المستحقات ..مرتضي :«محدش له حجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس ادارة نادي للزمالك برئاسة مرتضي منصور صرف جميع المستحقات والمكافآت الخاصة للاعبي الفريق الكروي الاول بالنادي لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات في الدوري والكاس وبطولة افريقيا وقال منصور، خلال اجتماعه للاعبي الأبيض: "كل اللاعبين سيصرفون مستحقاتهم كاملة ولن يكون لاي لاعب مليم عشان محدش يبقي له حجة". وطالب منصور، بالفوز في جميع المباريات وخصوصا مباراة المصري المقبلة في الدوري المقررة غداً الخميس الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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