شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين ببعض مراكز الشباب للتحقيق بالقليوبية بسبب الغلق والغياب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شكل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة فنية لمتابعة ١٥ مركز شباب بادارتي طوخ والقناطر الخيرية، في اطار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب.

أكد تقرير المتابعة المقدم من هاني حجاج مدير ادارة التخطيط والمتابعة بالمديرية وجود مراكز مفتوحة وتعمل وبها نشاط والعاملين متواجدين وهي ( كفر النخلة، كفر العمار، العمار الكبرى، كفر الفقهاء، شبرا شهاب، المنيرة، كفر الشرفا الغربى،مدينة القناطر، باسوس، سندبيس، قرنفيل، شلقان).

كما كشفت المتابعة وجود مراكز مغلقة ولا يوجد احد من العاملين بها وهي (الصالحية، منشأة الاهالى، دار الكتب، فى الفترة الاولى الصباحية).

كما تلاحظ ان عدد العاملين فى كثير من هذه المراكز لا يتعدى واحد او اثنين قوة شباب ورياضة ومثلهم عاملين من قبل مجلس الادارة ، واوصت لجنة المتابعة بضرورة توزيع العمالة على مركز الشباب .

كما أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.

تتم المتابعات برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

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إحالة العاملين ببعض مراكز الشباب للتحقيق بالقليوبية بسبب الغلق والغياب

إحالة العاملين ببعض مراكز الشباب للتحقيق بالقليوبية بسبب الغلق والغياب

إحالة العاملين ببعض مراكز الشباب للتحقيق بالقليوبية بسبب الغلق والغياب

إحالة العاملين ببعض مراكز الشباب للتحقيق بالقليوبية بسبب الغلق والغياب

إحالة العاملين ببعض مراكز الشباب للتحقيق بالقليوبية بسبب الغلق والغياب