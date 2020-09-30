شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي في الزمالك السبت للرد علي الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة نادي للزمالك أنه سيعقد مؤتمر صحفي عالمي يوم السبت المقبل بمقر النادي للرد على اللجنة الاوليمبية وهشام حطب بعد بيانهم الأخير.

وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الرسمية: «سأدعو جميع وسائل الاعلام وكل القنوات الأجنبية والعربية لفضح مخطط اللجنة الأوليمبية وعرض الخطابات والمراسلات المسيئة على حد قوله».