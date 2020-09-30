شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يجهز مفاجأة لعمرو الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توعد المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك بالرد بقسوة على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة

وقال منصور، في تصريح خاص للمصري اليوم: «عمرو الجنايني له عندي مفاجاة ستدهشه جداً ولكن لن أعلن عنها إلا بعد انتهاء مباراة الفريق أمام سموحة».

وطالب مرتضى، من الجنايني بالابتعاد عن الزمالك قائلاً: «هتلعب معايا بالنار مَش هتستحمل».