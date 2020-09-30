مرتضي ينتقد الوزن الزائد لمدرب الزمالك: «كفاية ممبار وسمين»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب انتقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الوزن الزائد لمدرب الفريق الكروي الاول بالنادي مدحت عبدالهادي. وقال منصور، في تصريحات تليفزيونية على قناة النادي الرسمي اثناء ترحيبه بالجهاز المعاون للبرتغالي باتشيكو، أن مدحت عبدالهادي مدرب الفريق وزنه زائد وطالبه بعدم تناول وجبة العشاء لإنقاص وزنه وحذره من تناول الممبار والسمين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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