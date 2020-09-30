شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل تمديد عقود حمدى ورمضان والوحش بسبب شبح الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولي النادى الاسماعيلى تأجيل ملف تمديد التعاقد الثلاثى عماد حمدى ونادر رمضان وعمر الوحش لاعبو الفريق الذى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم المقبل ، ويأتي هذا القرار انتظاراً لحسم مصير الفريق في بطولة هذا الدوري، بعدما سلسلة النتائج المتراجعة التي قدمها الدراويش في الأسابيع الأخيرة للمسابقة وقربته من منطقة الهبوط للقسم الثانى .

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن الفوز على طلائع الجيش كان مهمًا وضروريًا وجاء في وقته، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذى سيسهم فى عودة الثقة للاعبين وخروجهم من حالة الإحباط التى سيطرت عليهم مؤخرًا، وأضاف المهندس إبراهيم عثمان: "سأقوم بمضاعفة مكافأت الفوز بداية من لقاء الطلائع من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات".

وتابع: "أود أن أشكر جميع نجوم الإسماعيلي والجماهير المساندة لوقوفهم بجانب لاعبى الفريق من أجل تخطى تلك المرحلة سريعًا، واختتم حديثه: "كلى ثقة في الجهاز الفني واللاعبين فى تقديم عروض باسم النادى الإسماعيلى وجماهيره العريضة".

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كان ”الخليج 365” قد أشار إلى قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباريات الخمسة المقبلة والمقرر خوضها مع فرق طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى والمصرى وأسوان بمسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة لتحفيز اللاعبين لتعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى.

حقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع، ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.