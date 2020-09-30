رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي فى كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي فى كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب تيموفر الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة و التاسعة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والعاشرة مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة بعد الفوز بيها العام الماضي على حساب نظيره نادي استون فيلا.