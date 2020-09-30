رياضة | ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو يفجر مفاجأة جديدة في ملف رحيل فايلر عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحمد حسام ميدو مفاجأة كبيرة، بشأن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي يرغب في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، أن لديه معلومة تؤكد بأن بعد فترة الكورونا، غادر فايلر فندق الفريق ليلة إحدى المباريات ويكرر ذلك في أغلب المباريات.

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وأشار إلى أن فايلر ارتكب جريمة كروية كبيرة، وذلك بالمبيت في فندق منفصل عن فريقه ليلة المباراة.

وأكد أن تصرفات فايلر الغير منطقية، نتج عنها عدم ثقة متبادل بينه وبين إدارة الأهلي وهذا تسبب في أزمة بين الطرفين.