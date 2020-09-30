شكرا لقرائتكم معروف يوسف ينتظر موقف الزمالك من تحديد مصيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يترقب النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك المعار إلى المقاولون العرب، موقف مسئولو القلعة البيضاء من تحديد مصيره عقب انتهاء الموسم الجارى، بعدما أبلغه مسئولو المقاولون برغبتهم فى استمراره مع الفريق فى وقت سابق، ورحب معروف يوسف بدخوله ضمن أي صفقة تبادلية بين ناديه الزمالك والأندية الأخرى، في حالة رغبة الزمالك في هذا، واشترط معروف يوسف أن يحصل في النادي الجديد علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه في الزمالك.

انتقل معروف يوسف إلى صفوف الزمالك، موسم 2014 – 2015، قادمًا من صفوف نادى الشرطة، ليشارك معه حتى موسم 2018 – 2019، حيث شهدت فترته داخل القلعة البيضاء مشاركته فى 150 مباراة، وأحرز 8 أهداف وصنع 14 هدفًا.

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وقرر مسئولو المقاولون العرب غلق جميع الملفات العالقة مؤقتاً من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين فى المباريات، وعدم تشتتيتهم لتحقيق الهدف المحدد منذ بداية الموسم لقلعة ذئاب الجبل وهو حسم التواجد داخل المربع الذهبى للمشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.

من جانبه طالب المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة وسائل الإعلام بتحرى الدقة فى الأخبار التى يتم تداولها بخصوص عماد النحاس، وقال فى تصريحات لـ "اليوم السابع": حتى الآن لم يتواصل معنا مسئول من النادى الأهلى لطلب التعاقد مع عماد النحاس كمدير فنى للفريق الأحمر خلفاً لفايلر، ونطالب وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة فيما يتم تداوله عن النحاس لأن هذا من شأنه التأثير على تركيز اللاعبين.

واصل عادل: هذه المرحلة حاسمة وقررنا غلق جميع الملفات وأمامنا مباريات حاسمة لتأمين المركز الرابع، والمهمة لن تكون سهلة ولكننا نثق فى لاعبينا.