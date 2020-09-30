شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف: الزمالك يتعرض لحرب لإعادته لعصور الظلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إسماعيل يوسف، أمين صندوق نادي الزمالك أن القلعة البيضاء تتعرض لحرب شرسة من الجميع وهناك من يقودون مخططاً لاعادته لعصور الظلام لكننا لن نسمح بذلك .

وقال: «الزمالك يمتلك مجلس إدارة قوي قادر على حماية حقوق النادي ولذلك انصح المتربصين بالابتعاد عن الزمالك».