شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش يمدد إعارة الكرواتي فيليب كروفينوفيتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، عن تمديد استعارة الكرواتي فيليب كروفينوفيتش من نادي بنفيكا البرتغالي. وكان كروفينوفيتش يلعب في وست بروميتش منذ الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وساعدهم على الصعود لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأصدر النادي الإنجليزي بياناً رسمياً يؤكد فيه التوصل لاتفاق مع بنفيكا يقضي بتمديد استعارة لاعب خط الوسط المهاجم، لمدة موسم آخر.
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