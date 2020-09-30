شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يحاول تدعيم دفاعه بضم أليكس تيلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في مفاوضات مع بورتو البرتغالي لضم مدافعه البرازيلي أليكس تيلس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لموقع «بي بي سي» فأن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في دعم خيارته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيلس عاما خيار مفيد للفريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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