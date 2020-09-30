شكرا لقرائتكم خبر عن سيموني يتغني في لويس سوايرز: من أفضل مهاجمي العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغني المدرب الأرجنتيني، ديجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بمهاجمه الجديد الوافد من صفوف برشلونة، لويس سواريز، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه خلال لقاء غرناطة الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فأن المدرب الأرجنتيني، وصف المهاجم الأورجوياني، بـ«الخطير»، وقال: لويس سواريز من أفضل مهاجمي العالم، لا أعلم كيف استغني عن برشلونة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر سيموني يتغني في لويس سوايرز: من أفضل مهاجمي العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.