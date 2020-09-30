شكرا لقرائتكم خبر عن سيموني يتغني في لويس سوايرز: من أفضل مهاجمي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغني المدرب الأرجنتيني، ديجو سيموني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بمهاجمه الجديد الوافد من صفوف برشلونة، لويس سواريز، بعد الأداء الرائع الذي ظهر عليه خلال لقاء غرناطة الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ووفقا لموقع «ماركا» الإسباني، فأن المدرب الأرجنتيني، وصف المهاجم الأورجوياني، بـ«الخطير»، وقال: لويس سواريز من أفضل مهاجمي العالم، لا أعلم كيف استغني عن برشلونة.