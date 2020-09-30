شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لامبتي يعوض بايرن ميونيخ عن الصفقة الضائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق بايرن موينيخ الألماني بالتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع طارق لامبتي، لاعب برايتون بعد أن خسر النادي الألماني صفقة دست، لاعب أياكس إمستردام الذي اقترب بشدة للتوقيع لصالح برشلونة الإسباني. ووفقا لموقع «ميرور»، فأن لاعب برايتون أصبح على أعتاب النادي الألماني لتعويض ضياح صفقة جناج أياكس إمسترادم الهولندي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق لامبتي يعوض بايرن ميونيخ عن الصفقة الضائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.