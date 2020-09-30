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يوفنتوس يخطط لخطف فيديريكو كييزا قبل روما وميلان

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من التعاقد مع فيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقا لموقع «لاجازيتا» الإيطالي، فأن اليوفي رفض الاستسلام خلال صفقة ضم فيديريكو كييزا، نجم فيورنتينا، بعدما دخل أكثر من نادي إيطالي في الصفقة أمثال روما والميلان كمحاولة لخطف لاعب فيورنتينا قبل «السيدة العجوز».

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