شكرا لقرائتكم جلسة البدري والخماسية ترسم مستقبل المنتخب الوطني.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى جلسة ظهر اليوم الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.. ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق.

وترتكز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب اليوم، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفنى من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى على ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك لمعسكر المنتخب المقبل، والمقرر له شهر نوفمبر المقبل استعدادا لمباراتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، وذلك بعد المستوى المميز الذى قدمه محمد أبو جبل مع الزمالك طوال الموسم الحالى.

من ناحية أخرى ، يخضع المغربى محمد أوناجم لاعب وسط الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد إمكانية مشاركته فى مباراة المصرى المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ31 للدورى، حيث غاب أوناجم عن مباراة الجونة الماضية عقب إصابته فى مباراة طنطا بالأسبوع الـ29 للدورى، وكانت إصابة أوناجم عبارة عن جزع فى الركبة.

ومن المتوقع أن ينضم أوناجم إلى قائمة المباراة لكن لن يشارك فى التشكيل الأساسى حال عدم اكتمال شفائه بنسبة 100%.

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فيما أشاد باتشيكو بأداء الثنائى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى لاعبا الفريق بعد متابعة فيديوهات للفريق قبل وصوله، وأداء اللاعبين فى مباراة الجونة، وكذلك التدريبات التى قادها باتشيكو.

وأكد مصدر بالجهاز الفنى أن البرتغالى أبدى إعجابه الشديد بعدد من لاعبى الفريق فى مقدمتهم زيزو وبن شرقى ومحمود علاء، مؤكدا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين فى كل مركز، وهو ما يجعله مطمئنا لمشواره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وعن الاستعداد لمباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، فإن الجهاز المعاون يحرص على متابعة مباريات الرجاء فى الدورى المغربى للوقوف على نقاط القوة والضعف.

من ناحية أخرى قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، رفع توصية إلى مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، من أجل إرسال خطاباً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل الاعتراض على إقامة مباريات في بطولة الدورى الممتاز خلال فترة التوقفات القادمة بسبب الأجندة الدولية خلال الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر، حيث تأتى رؤية إدارة الكرة بالقلعة البيضاء بأنه من المفترض ألا تقام مباريات في الدوري تحقيقا لتكافؤ الفرص، خاصة إن الزمالك وصله خطابين من الاتحاد المغربى ونظيره التونسى من أجل استدعاء ثنائى الفريق الأبيض المغربى أشرف بن شرقى والتونسى فرجانى ساسى خلال فترة التوقف القادمة وهوا ما يحرم الفريق من جهودهما فى تلك المرحلة.