شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجرى تحاليل "رابيد تيست" استعداداً لسموحة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع اليوم الاربعاء ، فريق الاسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها الثامنة مساء الجمعة، المقبلة على استاد الإسماعيلية بالجولة الـ"31" لمسابقة الدورى العام، وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام وفاز بها الدراويش بهدف دون رد سجله أحمد مدبولى فى الوقت القاتل.

وأكد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى أن الفوز على الطلائع كان مهمًا وضروريًا وجاء فى وقته، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذى سيسهم فى عودة الثقة للاعبين وخروجهم من حالة الإحباط التى سيطرت عليهم مؤخرًا، وأضاف المهندس إبراهيم عثمان: "سأقوم بمضاعفة مكافأت الفوز بداية من لقاء الطلائع من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات".

وتابع: "أود أن أشكر جميع نجوم الإسماعيلي والجماهير المساندة لوقوفهم بجانب لاعبى الفريق من أجل تخطى تلك المرحلة سريعًا، واختتم حديثه: "كلى ثقة في الجهاز الفنى واللاعبين فى تقديم عروض باسم النادى الإسماعيلى وجماهيره العريضة".

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وكان ”الخليج 365” قد أشار إلى قرار مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباريات الخمسة المقبلة والمقرر خوضها مع فرق طلائع الجيش وسموحة والإنتاج الحربى والمصرى وأسوان بمسابقة الدورى الممتاز، فى محاولة لتحفيز اللاعبين لتعديل مسار الدراويش على الصعيد المحلى.

حقق الإسماعيلي فوزاً قاتلاً على نظيره طلائع الجيش، بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثلاثون من الدوري المصري، وسجل أحمد مدبولي هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ11 من 29 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند نفس عدد النقاط في المركز التاسع، ويتبقى للإسماعيلي مباراة مؤجلة أمام المصري البورسعيدي من الجولة الـ19 بالدوري المصري.