ملف الثلاثاء.. مشاركة ميار شريف في رولان جاروس.. وحكام الأهلي والترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:
ميار شريف: لماذا لا أفوز برولان جاروس؟
إكرامي يتحدث عن.. دعم مصطفى شوبير وعلاقته بفايلر والأهلي وأمنيته للشناوي
الإنتاج الحربي يوضح لمصراوي حقيقة رحيل مختار عن تدريب الفريق
المقاصة لمصراوي: الأهلي طلب ضم أحمد سامي.. وهذا موقفنا
الأهلي يرد على المقاصة عبر الخليج 365: لن ندفع أكثر من 15 مليون لضم إبراهيم
المران الأول لباتشيكو.. رسالة للاعبي الزمالك.. جلسة مع مصطفى محمد.. وحضور أمير مرتضى
ميار شريف توجه 4 أسئلة لـ"محمد صلاح"
صلاح في قائمة أفضل 10 رياضيين تسويقا في العالم
ليفربول يعلن إصابة تياجو بفيروس كورونا
تقارير: ديمبيلي يقترب من مانشستر يونايتد
بيراميدز يتخطى الاتحاد بهدف ويضيق الخناق على الزمالك في وصافة الدوري
مدرب بيراميدز: تبديل السعيد بسب الاجهاد.. وننافس على المركز الثاني حتى النهاية
أصدقاء الأمس.. علاقة التلميذ لامبارد تنقلب مع مدربه السابق مورينيو (فيديو)
هل ينتقل للأهلي؟.. فيفا يأمر بفسخ تعاقد بلايلي مع أهلي جدة
رسمياً.. مانشستر سيتي يضم مدافع بنفيكا البرتغالي
"أود إنهاء الخلافات".. ميسي يخرج عن صمته بـ4 رسائل
ربيع ياسين: مدربو الأندية يفضلون مصلحتهم على مصلحة المنتخب.. ولدي عجز في تجميع اللاعبين
أولمبياكوس "كوكا" يتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا
هشام حطب يؤكد عدم صحة مستندات مرتضى منصور.. ويزور النائب العام
بالفيديو.. مورينيو يغادر الملعب لإحضار لاعبه من دورة المياة
الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر جهاز المنتخب بشأن قائمة معسكر نوفمبر؟
توتنهام يهزم تشيلسي بركلات الترجيح في كأس كاراباو
بالفيديو.. ديست يصل إلى برشلونة
الكشف عن حكام مباراة الأهلي والترسانة.. وتطبيق الفار في الكأس
"مبخافش إلا من اللي خلقني".. مرتضى يوجه 6 رسائل في أول مران لباتشيكو
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