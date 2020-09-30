الليلة.. الأهلي يتحدى الغيابات ومفاجآت الكأس أمام الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواجه الأهلي مساء اليوم الأربعاء فريق الترسانة ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر 2019/2020 على ملعب استاد "الأهلي we السلام" في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وبعد حسم تتويجه ببطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه، يسعى الأهلي إلى استعادة لقب كأس مصر الغائب عن خزائنه في آخر موسمين لتعزيز رقمه القياسي في مرات التتويج باللقب والبالغ 36.

ونجح الأهلي في حجز مقعده بدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على فريق بني سويف بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت العام الماضي وتحديدا في ديسمبر 2019، بينما بلغ الترسانة هذا الدور بعد إقصاء إنبي بركلات الترجيح.

ويعاني الأهلي من عدة غيابات في مواجهة الترسانة، والممثلة في كل من محمود متولي ورامي ربيعة وكريم نيدفيد ووليد سليمان وأحمد الشيخ بسبب الإصابة، محمد محمود لعدم الجاهزية، وعلي لطفي للتأهيل بعد تعافيه من فيروس كورونا.

كما يغيب عن الأهلي الحارس الأساسي محمد الشناوي لإراحته، علي معلول لسفره إلى تونس، عمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، مع استمرار استبعاد صالح جمعة لأسباب فنية.

وفي ظل غياب ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي، يصبح الحارس الشاب مصطفى شوبير هو الأقرب للمشاركة أساسيا في مواجهة الترسانة.

وعلى الجانب الآخر، لا يعيش الترسانة بقيادة مدربه شاكر عبد الفتاح أفضل أوقاته، بعدما أصبح مهددا بالهبوط من دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل الشواكيش المرتبة قبل الأخيرة في المجموعة الثانية رغم توالي المدربين على قيادة الفريق.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الأهلي والترسانة قبل عامين حين تلاقى الفريقان في دور الـ32 بالنسخة الماضية لكأس مصر 2018/2019 يوم 10 أكتوبر 2018، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة (3-2).

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وسيدير الحكم أحمد جمال مواجهة الليلة بين الأهلي والترسانة، ويعاونه كلا من محمود عبدالسميع وخالد رمضان، ومحمد محمود عبدالله حكماً رابعاً.

ونجح اتحاد الكرة في الحصول على الموافقات والاعتمادات الرسمية بشأن تطبيق تقنية الفيديو في كأس مصر، واختارت لجنة الحكام الثنائي محمد عباس قابيل وصبري إبراهيم حكم وحكم مساعد للفيديو في لقاء الأهلي والترسانة.

يُذكر أن مباراة الترسانة قد تكون الأخيرة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إذا قرر الرحيل بداية من أول أكتوبر المقبل لظروف خاصة، حيث أعلن النادي الأحمر في بيان رسمي أنه سيحدد مصير المدرب غدا الخميس.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الأهلي والترسانة.

الحدث: دور الـ16 لكأس مصر.

الملعب: استاد الأهلي we السلام.

الساعة: الثامنة مساءً.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

المعلق: بلال علام.