ميار شريف: لماذا لا أفوز برولان جاروس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكدت ميار شريف، بطلة لعبة كرة التنس، أنها تحلم بالفوز بلقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب "رولان جاروس"، وأن تصبح أيقونة مثل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقالت ميار شريف، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "ترتيبي تقدم وسأكون ضمن أفضل 150 لاعبة في العالم".

وأضافت: "أتمنى أن أكون ضمن المائة الكبار في التنس حول العالم، تلك الخطوة الأولى من حلمي لأن أحلامي أكبر من ذلك، لماذا لا أفوز برولان جروس يوما ما؟ كل ما أحتاجه هو المزيد من الخبرة".

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وأكملت صاحبة الـ24 عاما: "سأؤدي ما عليّ فعله وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق إنجاز في أولمبياد طوكيو".

وأوضحت: "التونسية أنس جابر من اللاعبات المميزات في عالم التنس، وتألقها كان حافزا كبيرا لي وأعطتني دافعا من أجل الوصول لماحققته خلال مسيرتي".

وعن دعم محمد صلاح لها، أتمت ميار شريف قائلة: "علمت بدعمه لي من خلال شقيقاتي، وسعيدة للغاية بمساندته لي، وأتمنى أن أصبح أيقونة مثله".