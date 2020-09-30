استدعاء سيف الجزيري للانضمام لقائمة منتخب تونس

تلقى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، استدعاء من منتخب بلاده تونس، للإنضمام لمعسكر المنتخب المقبل.
قال الجزيري في تصريحات تلفزيونية بأنه وصلته دعوة من الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج للإلتحاق بمعسكر المنتخب المقبل، مشيرًا إلى أنه سعيد جدًا بتلقيه استدعاء لتمثيل منتخب بلاده.
وأضاف النجم التونسي بأن ذلك الأمر يعكس مدى مجهوداته التي يقدمها مع فريقه المقاولون ، مضيفًا إلى أنه يتمنى بأن يكون حاسمًا وله تآثير مع المنتخب عند اللعب معهم، لافتًا إلى أن نسور قرطاج، ستواجه في المعسكر المقبل، منتخبي السودان ونجيريا،
ويقدم التونسي سيف الدين الجزيري واحدة من أفضل مواسمه، بعدما سجل خلال مباراته فريقه الأخيرة أمام أف سي مصر بالدوري، هدفين وصنع أثنين آخرين، وعليه رفع رصيده التهديفي بالدوري إلى ١١ هدف وصنع ٤.
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