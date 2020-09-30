استدعاء سيف الجزيري للانضمام لقائمة منتخب تونس

تلقى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، استدعاء من منتخب بلاده تونس، للإنضمام لمعسكر المنتخب المقبل.

قال الجزيري في تصريحات تلفزيونية بأنه وصلته دعوة من الجهاز الفني لمنتخب نسور قرطاج للإلتحاق بمعسكر المنتخب المقبل، مشيرًا إلى أنه سعيد جدًا بتلقيه استدعاء لتمثيل منتخب بلاده.

وأضاف النجم التونسي بأن ذلك الأمر يعكس مدى مجهوداته التي يقدمها مع فريقه المقاولون ، مضيفًا إلى أنه يتمنى بأن يكون حاسمًا وله تآثير مع المنتخب عند اللعب معهم، لافتًا إلى أن نسور قرطاج، ستواجه في المعسكر المقبل، منتخبي السودان ونجيريا،

مؤكدًا تمنيه لمواصلة التواجد مع المنتخب ، والصعود فيما بعد معه لكأس أمم أفريقيا وكأس العالم، لأنها اهدافه وأحلامه في تمثيل منتخب بلاده.ويقدم التونسي سيف الدين الجزيري واحدة من أفضل مواسمه، بعدما سجل خلال مباراته فريقه الأخيرة أمام أف سي مصر بالدوري، هدفين وصنع أثنين آخرين، وعليه رفع رصيده التهديفي بالدوري إلى ١١ هدف وصنع ٤.