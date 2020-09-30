رياضة | الكلاسيكو الآسيوي.. مدرب أهلي جدة يعترف بصعوبة مواجهة النصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكلاسيكو الآسيوي.. مدرب أهلي جدة يعترف بصعوبة مواجهة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة على جاهزية فريقه قبل مواجهة النصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وقال فلادان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن فريقه سيكون أمام مواجهة صعبة، لكنه أكد على جاهزية الأهلي لخوض التحدي والاستعداد بشكل جيد خلال التدريبات.

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وأبدى المدرب الصربي ثقته بإمكانيات الثنائي السوري عمر السومة هداف الفريق والألماني ماركو ماري، مؤكدا أنه سيعتمد عليهما بشكل كبير في مواجهة خصم قوي.

وأشاد فلادان بحسين عبد الغني قائد الفريق، على ما يقدمه من عطاء خاصة مع وصوله إلى عمر 43 عاما.

وكان أهلي جدة قد تأهل إلى دور الثمانية، بعد أن تغلب على شباب الأهلي الإماراتي 4 / 3 بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 1 / 1.