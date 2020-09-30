رياضة | تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريح جديد من ميسي حول رحيله عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، إنه يعترف بارتكاب بعض الأخطاء في مسألة إصراره على الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

وأطلق النجم الأرجنتيني رسالة في مقابلة ستنشرها صحيفة (سبورت) الكتالونية كاملة الأربعاء من أجل وحدة الصف داخل النادي الكتالوني.

وقال: "بعد الكثير من المضايقات، أود أن أضع حدا لهذا الوضع. يجب أن يتحد كل المنتمين لبرشلونة، وتوقع الأفضل للنادي فيما هو قادم".

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وأضاف: "أعترف بأخطائي، وإذا كانت موجودة، فكانت فقط من أجل جعل برشلونة أفضل وأقوى".

ويرى الهداف التاريخي لبلوجرانا عبر تاريخه أن "دمج العاطفة والحماس معا سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، ويجب أن نتحد دائما ونسير جميعا في نفس الاتجاه".

كما أكد صاحب الكرة الذهبية 6 مرات: "كنت أريد إرسال رسالة لكل الأعضاء، ولكل جماهير النادي التي تتابعنا. إذا شعر أي شخص منهم في أي وقت بضيق مما قلته أو فعلته، فيجب أن يتأكد من أنني فعلته مع التفكير فقط فيما هو أفضل للنادي".