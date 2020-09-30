شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعاقد مع الأمريكي سيرجينو دست جناح أياكس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ماركا» الإسباني، أن نادي برشلونة على أعتاب التعاقد الرسمي مع الأمريكي سيرجينو دست، ظهير أيمن أياكس أمستردام، خاصة بعد وصوله منذ قليل إلى مدينة برشلونة، تمهيدا لانتقاله لصفوف الفريق الكتالوني.

وأكد التقرير، أن دست، سيكون إضافة قوية لصفوف الفريق الإسباني خاصة وأنه يتميز بسرعات عالية جدا بالإضافة لتفوقه في القياد بالأدوار الدفاعية والهجومية بشكل متوازن.