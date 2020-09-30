شكرا لقرائتكم خبر عن والدة ميار الشريف تكشف دعم محمد صلاح ودوره معها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت والدة ميار الشريف لاعبة التنس، والتي تشارك حاليا في بطولان رولان جاروس أنها تفاجئت بمستوي ميار خلال المباراة، وكان لديها الفرصة في تحقيق الفوز والصعود للدور القادم.



وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن «أن مستوي ميار خلال المباراة جعل الجميع يطمح في تحقيق الفوز، وهي كانت تلاعب المصنفة الرابعة على العالم وميار تحتل المركز 171 وبرغم فارق الخبرات إلا أن ميار إستطاعت أن تحقق مستوي متميز خلال اللقاء».



وأكملت: «دعم محمد صلاح لميار ليس غريب على النجم المصري وهو دائما يدعم الأبطال المصريين وأشكره على هذا الدعم الكبير وجعل الجميع يتابع ميار خلال المباراة وكان هناك تفاعل كبير خلال منصات السوشيال ميديا وكان الدعم لميار برغم صعوبة الموقف والمباراة».



وأختتمت: «ميار خلال دراستها في أمريكا شاركت في بطولات خاصة بالجامعات وحقق إنجازات عديدة للغاية، وهي لديها 24 عام، ودرست في أمريكا بما يعادل الطب الرياضي في مصر، وأتمني أن تحقق نجاحات عديدة في أولمبياد طوكيو القادمة».