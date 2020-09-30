شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: ناصر ماهر لازم يرجع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو بعودة ناصر ماهر لاعب الأهلي المعار لصفوف سموحة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى. وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: «ناصر ماهر تطور بشكل كبير وأعتقد يجب أن يعود للأهلي سيفيد الفريق كثيرا في مركز 10». وأضاف: «أحمد رمضان بيكهام لاعب دجلة أصبح مميزا للغاية والفترة المقبلة سوف تشهد منافسة بين الزمالك والأهلي وبيراميدز لضم اللاعب». وختم حديثه قائلا: «ماجد سامي سيقوم بتسويق اللاعب بالشكل الأمثل خاصة أن اللاعب يمتلك الإمكانيات لذلك».

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