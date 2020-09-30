جوارديولا يطرد أتاميندي ويضم روبن دياز لكتبية الفريق السماوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي، مع روبن دياز مدافع بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل نحو 65 مليون جنيه إسترليني، وانتقال الأرجنتيني أوتاميندي إلى بنفيكا مقابل 13 مليون و700 ألف إسترليني. وقال دياز: «أن تسنح لي فرصة الانضمام إلى ناد بحجم مانشستر سيتي بمثابة فرصة رائعة لي، لم أكن لأرفضها». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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